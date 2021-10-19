РИАМО - 19 окт. Ветеринарные специалисты государственной ветслужбы Минсельхозпрода Подмосковья отобрали и исследовали около 140 проб кормов для животных при заготовке на зимний период, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«На сегодня произведен отбор и направлено для проведения лабораторных исследований порядка 140 проб кормов для продуктивных животных – сено, солома, силос, сенаж, пшеница, заготовленных на территории Подмосковья. Исследование кормов проводится с целью обеспечения безопасной кормовой базы для сельскохозяйственных животных и является залогом здорового поголовья», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что отбор проб кормов осуществлялся по показателям безопасности в соответствии с действующим техрегламентом Таможенного союза.

Сельхозпроизводители часто заготавливают корма не только для животных своих хозяйств, но и реализуют на территории региона и в другие субъекты РФ. В этом случае полученные результаты исследований нужны для ветсертификации кормов.

Министр отметил, что кроме контроля безопасности кормов данные исследований позволяют рассчитать оптимальный объем суточного рациона для скота, также скорректировать программу питания и оценить необходимость добавления пищевых добавок.

Воскресенский добавил, что в ходе мониторинга безопасности заготовленных кормов превышение предельно допустимых значений зафиксировано не было.