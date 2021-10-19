РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению мужчины, ударившего знакомого кастрюлей по голове, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пьяный мужчина на участке возле дома в д. Сорокино на почве личных неприязненных отношений умышленно взял эмалированную кастрюлю и ударил ею знакомого по голове.

У потерпевшего диагностировали травму мягких тканей в области лба, которая, согласно заключению эксперта, причинила легкий вред здоровью.

Действия мужчины органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.