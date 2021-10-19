РИАМО - 19 окт. Туристическая индустрия Москвы и Санкт-Петербурга больше всего пострадала от сокращения числа иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Москва и Санкт-Петербург традиционно принимали в большом количестве иностранных туристов. И сейчас они наиболее пострадавшие центры туризма, которые не получают этот объем (туристов - ред.) из-за рубежа», – сказал Игнатьев.

При этом он отметил, что россияне редко ездят в Москву при помощи туристических агентств.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщал, что вернуть допандемийный объем туристических поездок может получиться в 2022-2023 годах. Сейчас многие границы закрыты: в большинстве стран карантин или жесткий регламент въезда.