Сокольники расположены ближе к центру города, чем остальные районы Восточного округа. Знаменит этот район в первую очередь своим огромным парком — его территория площадью более 500 гектаров занимает большую часть района. Сколько стоит жить на месте бывших угодий государевой соколиной охоты и что мешает жителям Сокольников, корреспонденту РИАМО рассказали жители района и риелтор.

Укротители хищных птиц

Герб Сокольников, на котором изображена рука сокольничего с хищной птицей, отображает историю этой местности. Здесь располагались угодья для государевой соколиной охоты при царе Алексее Михайловиче Романове — отсюда и пошло название района.

На месте под названием «Собачья мельница» рядом с деревней Возниковской царь распорядился построить загородный охотничий дворец. Неподалеку от дворца образовался сокольничий двор и небольшое селение, вскоре ставшее отдельной Сокольничьей слободой. Память о тех временах сохранилась до нашего времени: название улицы Ширяевской, по преданию, пошло от клички любимого царского сокола Ширяя, погибшего во время охоты.

На протяжении всего XIX века парк Сокольники был излюбленным местом гуляний москвичей — особенно славились гулянья на 1 мая. В этот день здесь можно было увидеть генерал-губернатора и всю московскую знать. В парке находился деревянный бальный павильон, шла чайная торговля, а на Яузе были сооружены купальни.

В XX веке в годы хрущевской оттепели в парке Сокольников построили павильоны для выставки промышленной продукции США, которая должна была стать символом укрепления связей между СССР и Соединенными Штатами. На выставке произошли известные «кухонные дебаты» Ричарда Никсона и Никиты Хрущева — политики публично спорили о преимуществах советского и американского образов жизни.

Сегодня район Сокольники считается престижным из-за близости к центру, хорошей транспортной доступности и инфраструктуры. При этом район сохранил дух «старой Москвы», интересные достопримечательности и традицию прогулок с размахом двухвековой давности — в парке регулярно проходят масштабные городские мероприятия.

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Интеллигентный район

В Сокольниках живет более 60 тысяч человек. По словам директора агентства «Городские сделки» Георгия Городецкого, район заселен в основном коренными москвичами и состоятельными гостями столицы, людьми преимущественно семейными и культурными.

Его слова подтверждают старожилы — по их мнению, здесь вряд ли можно стать свидетелем криминальных инцидентов. Константин живет в районе 10 лет и утверждает, что ни разу не сталкивался с неприятными эпизодами: «Люди тут в основном добропорядочные». С ним солидарен и другой местный житель.

«Живу в районе около 10 лет. До прошлого года атмосфера была отличная, но сейчас многое изменила стройка метро, которая добавила нежелательного контингента. Но люди в основном культурные», — говорит Артем.

Горожане говорят о том, что в Сокольниках создана хорошая инфраструктура, есть все необходимое для жизни, хотя кое-чего все же не хватает.

«Магазины в шаговой доступности. Но хотелось бы видеть больше таких магазинов, как «Билла» или «Пятерочка», — говорит Константин.

Артем считает, что одного торгового центра не хватает на весь район: «Ближайший ТЦ находится на Третьем кольце». По мнению жителя, Сокольникам также не помешает хотя бы один кинотеатр.

«У нас есть спортивные площадки, но не мешало бы дополнить их наличием силовых тренажеров, как это сделано, например, в расположенном неподалеку Черкизовском парке», — добавляет Руслан.

Главным плюсом Сокольников, помимо хорошей инфраструктуры, жители считают тишину во дворах и приятную глазу архитектуру.

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Скифский клад в парке

Престиж района Сокольники обеспечивает не только близость к ЦАО, но и одноименный парк, который можно назвать настоящим лесом практически в центре столицы. Расположение главной площади парка и отходящих от нее дорожек символизирует солнце и его лучи, что напоминает о магическом колесе скифов, с которым связано местное предание.

«Существует легенда о закопанном среди деревьев скифском кладе — «колесе судьбы», или «колесе фортуны». До сих пор его никому не удавалось найти», — рассказывает экскурсовод Сергей.

Жители Сокольников советуют гостям из других районов и городов обязательно выделить время и приехать сюда погулять.

«В парке можно отлично провести время. Лично я предпочитаю кататься на велосипеде. В зимнее время заливают хороший каток, а рядом с ним очень уютные кафе с вполне демократичными ценами», — рассказывает Руслан.

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Неудобства от строительства БКЛ

Транспортная доступность — еще один несомненный плюс района, о котором говорят жители Сокольников. На территории района расположена одна из первых и старейших станций московского метрополитена, которую открыли в 1935 году. От «Сокольников» до «Охотного ряда» на метро можно добраться всего за 13 минут.

Сейчас в районе строят еще одну станцию «Сокольники», которая будет относиться к Большой кольцевой линии. Открытие новой станции запланировано на 2022 год в составе участка «Электрозаводская» — «Савеловская». По замыслу архитекторов, на станции будут три пролета и одна островная платформа.

Жители ждут конца строительства, так как оно приносит много неудобств как пешеходам, спешащим в метро, так и автомобилистам.

«Строительство в последнее время очень затрудняет движение пешеходам, людям с ограниченными возможностями, а также пожилым и молодым семьям с детьми», — говорит Руслан.

В свою очередь Константин отмечает, что строительство метро мешает не сильно, хотя из-за него от метро в парк и нужно идти в обход.

«Транспортная доступность хорошая, и приятно, что улучшается: наконец-то у нас появился ночной маршрут. Но от пробок никуда не деться, и со стройкой их стало только больше», — делится Артем.

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Перекопанные тротуары как главный недостаток

Помимо строительства станции Большой кольцевой линии, жители района жалуются на работы по благоустройству территории. По словам Руслана, на данный момент это самый большой недостаток Сокольников.

«Частично не соблюдаются меры безопасности со стороны генподрядных организаций. Из моего личного опыта — при незавершенных ремонтных работах на тротуарах в темное время суток не было искусственного освещения, ямы не были ограждены сигнальной лентой, не обозначены ограждением «опасно». Это вопрос, скорее всего, к коммунальщикам», — делится житель района.

Константин отмечает, что в целом при проведении благоустройства если и чувствуются недостатки, то незначительные, однако рассказывает о другой проблеме.

«Очень часто происходит прорыв водоснабжения на Сокольнической, 3, и из-за этого перекрыта часть двора и пешеходный тротуар», — говорит он.

Артем также называет перекопанные дороги среди недостатков; ему бы хотелось, чтобы ремонтные работы завершили побыстрее. Еще он хотел бы обратить внимание администрации на лечебные учреждения — по его словам, их не хватает. Но в целом, по мнению жителя, недостатков в жизни в Сокольниках немного.

«Если у вас есть деньги (так как район недешевый), то сюда, конечно, стоит переехать», — считает он.

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Сколько стоят Сокольники

По словам Георгия Городецкого, Сокольники — самый престижный район Восточного округа Москвы.

«У Сокольников хорошая локация (район граничит с ЦАО) и транспортная доступность, качественная социальная инфраструктура, много зелени. Стоимость жилья, даже относящегося к старому фонду, здесь существенно выше, чем в других районах ВАО», — говорит эксперт по недвижимости.

По информации сайта domofond.ru, cредняя цена однокомнатной квартиры в Сокольниках составляет 11,2 миллиона рублей, двухкомнатной — почти 16 миллионов. Аренда однокомнатной квартиры в среднем выйдет в 46 тысяч рублей в месяц.

В Сокольниках мало новостроек, жилой фонд представлен панельными и кирпичными домами брежневского периода.

«Дома в основном располагаются у одноименной парковой зоны, реки Яузы, а также около станции метро «Сокольники». Квартиры дорого продаются и дорого сдаются в аренду, при этом сохраняется стабильный спрос на недвижимость», — рассказывает Георгий Городецкий.