РИАМО - 19 окт. В подмосковную ГБУЗ «Люберецкая ЦРБ» с ножевым ранением самостоятельно обратился молодой человек, его ранили во время пьяной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Молодой человек зарегистрирован в Астрахани, но живет на улице Подмосковная в деревне Островцы Раменского округа.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и доставлен в полицию уроженец Саратовской области, который также проживает в Раменском округе. Молодые люди поссорились во время совместного распития спиртных напитков, после чего один из них взялся за нож.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Напавший задержан.