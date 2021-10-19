РИАМО - 19 окт. Подмосковье является одним из самых популярных направлений для туризма среди регионов России. Кроме того, вырос интерес туристов к Северному Кавказу, Тюменской и Мурманской областям, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Десятка наших топовых направлений для туристов осталась почти без изменений. Это Краснодарский край, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская область, Екатеринбург, Алтай, Ставропольский край и Калининград», - сказал Уманский.

Он отметил, что сильно вырос интерес туристов к Северному Кавказу, Тюменской и Мурманской областям.

«При этом на наших курортах отмечается нехватка кадрового персонала в размере 20%. Количество жалоб стало больше», - сказал Уманский.

Он также пояснил, почему в топ направлений не вошла Москва.

«Москва входит в лидеры среди регионов, принимающих большое количество туристов. В нашем рейтинге она не была отображена, поскольку именно туров через турагентства в Москву меньше, чем в Московскую область. Мы намеренно ее не указали, так как данные по ней искривлены. Москва является большим туристическим центром», - подчеркнул Уманский.

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