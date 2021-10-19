РИАМО - 19 окт. В среднем цены на новогодний отдых в России вырастут на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«В среднем цены подросли процентов на 10. Краснодарский край - на 15%, Крым также - 10-15%. Но то, что гражданам придется заплатить больше (за новогодний отдых - ред.), чем в прошлом году, это точно», - сказал Уманский.

Он отметил, что пока активно идет аренда горнолыжных курортов и коттеджей. Уточняется, что там уже почти все раскупили. Но экскурсионные туры на новогодние даты пока не раскупают.

«Люди находятся в ожидании, новостной фон, который мы наблюдаем. Ближе к ноябрю ситуация прояснятся, спрос будет восстанавливаться», — заключил Уманский.