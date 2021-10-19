РИАМО - 19 окт. Тестирование детей на наркотики и никотин позволит предотвратить развитие пагубных зависимостей у подрастающего поколения, считает академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Надо вводить тесты (на никотин - ред.). <…> Нужно делать тест на наркотики детям. Потому что когда вы начнете замечать это, то уже будет поздно. У вас начнут пропадать дорогие вещи в доме, а потом окажется, что ваш ребенок ходит на окраину города и <…> покупает эту гадость», - сказал Онищенко.

Он также привел статистику Минздрава о курильщиках в России.

«Доля лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих ежедневно, в общей численности населения России <…> составила 26% для жителей городской местности и 22,9% для сельской местности», - сказал Онищенко.

По его словам, за последние годы доля потребительских расходов на табачную продукцию в стране достигла 2,8%.