РИАМО - 19 окт. Молодой человек продал квартиру в Москве и положил деньги в банковскую ячейку, к которой имел доступ он сам и его риелтор. Когда потерпевший пришел в банк для проверки денег, их в ячейке не оказалось, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

К полицейским с заявлением обратились 18 октября. Со слов потерпевшего, 9 июня этого года он продал принадлежащую ему квартиру за более чем 7,5 млн рублей, денежные средства за квартиру были начислены в одном из банков на его лицевой счет.

10 июля вместе с риелтором молодой человек снял денежные средства со счета и положил их в банковскую ячейку на Тверской улице. Он планировал купить другую квартиру. Всеми финансовыми вопросами занималась риелтор. При заведении банковской ячейки документы были оформлены на риелтора.

В момент закладки денежных средств в ячейку в хранилище клиент не присутствовал, но находился в помещении банка.

18 октября в 13:30 молодой человек пришел в банк, так как хотел проверить наличие денег, произвести их подсчет, но обнаружил, что их нет.

По данному факту начата проверка.