РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске разыскивают 45-летнего Анатолия Беляева, пропавшего больше недели назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

45-летний Анатолий Беляев пропал в Подольске более недели назад. С 8 октября его местонахождение неизвестно. Его рост 165 сантиметров, волосы седые, глаза серые. Одежда – неизвестна.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.