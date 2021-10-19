РИАМО - 19 окт. В Подмосковье процедура выдачи лицензий на деятельность по заготовке, хранению, переработке, реализации лома черных и цветных металлов перешла на реестровую модель, теперь после получения лицензии бизнесу не нужно хранить ее в электронном и печатном виде, так как сведения автоматически попадают в электронный реестр и будут доступны онлайн, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«В Подмосковье оптимизирована электронная услуга по лицензированию деятельности предприятий, занимающихся сбором и переработкой металлолома. Теперь лицензии таких организаций будут храниться в электронном реестре», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что нововведение принесет удобство как для самого бизнеса, так и для проверяющих органов: информация не потеряется, а для внесения в реестр достаточно подать заявку в личном кабинете и получить положительное решение в электронном виде.

Услуга «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» предоставляется юридическим лицам и ИП онлайн на региональном портале «Госуслуги».

Для получения услуги необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления, приложить необходимые документы. Госпошлина составляет 7,5 тыс. рублей, максимальный срок оказания услуги – 45 рабочих дней. В день внесения записи в реестр лицензий решение появится в личном кабинете.

Запись в реестре будет являться подтверждением права вести предпринимательскую деятельность по заготовке лома металлов. Реестр общедоступен и размещен на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Если заявителю потребуется выписка из реестра лицензий, это необходимо указать в заявлении. Выписку можно бесплатно получить в личном кабинете в электронном виде, а затем распечатать самостоятельно в любом удобном МФЦ.

Также выписка может быть изготовлена в печатном виде на специальном бланке и подписана ведомством. Услуга платная, стоимость – 3 тыс. рублей.