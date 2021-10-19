РИАМО - 19 окт. Вернуть допандемийный объем туристических поездок может получиться в 2022-2023 годах, пока во многих странах сохраняются строгие ограничения из-за Covid-19, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Ажиотажного спроса все равно нет. <...> В организованном сегменте не будет пока цифры 2019 года (в эти зимние праздники - ред.). Это долгий путь, наверное, на 2022-2023 годы», - сказал Горин.

Он отметил, что пока многие границы закрыты, в странах карантин или жесткий регламент въезда.

«Мы надеемся, что будут расширяться международные направления. Даже страны, которые были очень ограничены, например, Таиланд, открывает протоколы с ПЦР-тестами, пусть и дорогой страховкой», - отметил Горин.

По его словам, начинается процесс обновления виз в некоторые европейские страны.

«Цифра в 14 миллионов путешественников очень перспективная, мы будем постепенно открывать и новые направления», - добавил Горин.

По его словам, очень ждут признания российских вакцин.

«Это важно и для въездного туризма, чтобы иностранцы тоже могли путешествовать со своими вакцинами», - заключил Горин.

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