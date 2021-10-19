РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 25 252 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 955 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 486 007 случаев инфицирования. Скончался 8 364 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 416 989 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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