РИАМО - 19 окт. Столичные специалисты продолжают разработку пилотного проекта строительства метро, основой которого станет новая методология информационного моделирования (BIM), сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, эксперты показали новую методологию профсообществу.
«В качестве площадки для тестирования технологии выбрано строящееся электродепо «Красный строитель», – сказал Бочкарев.
Эти технологии помогли в разработке проекта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а в настоящее время реализуется проект создания Национального космического центра. Кроме того, с помощью BIM были спроектированы станции «Терехово» и «Кунцевская» строящейся Большой кольцевой линии московского метро.
Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сотрудники холдинга рассказали о своих подходах к созданию методологии и показали фрагменты пилотного проекта участникам конференции Going Digital 2021 в Москве. Еще разработки были недавно представлены на примере проектирования и строительства транспортных объектов в рамках форума «100+ TechnoBuild 2021» в Екатеринбурге.
«Специалисты «Мосинжпроекта» в области информационного моделирования обладают большим авторитетом в профессиональной среде. Сейчас завершается прием сотрудников в наш центр компетенций BIM. «Цифровое» подразделение практически полностью укомплектовано и готово к использованию передовых технологий на всех этапах осуществления проектов», – сказал он.
«Мосинжпроект» является оператором ключевых градостроительных программ Москвы. Это управляющая компания по строительству ряда знаковых объектов столицы. Впервые компания применила технологии информационного моделирования при реконструкции стадиона «Лужники».
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