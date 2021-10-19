РИАМО - 19 окт. Столичные специалисты продолжают разработку пилотного проекта строительства метро, основой которого станет новая методология информационного моделирования (BIM), сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, эксперты показали новую методологию профсообществу.

«В качестве площадки для тестирования технологии выбрано строящееся электродепо «Красный строитель», – сказал Бочкарев.

Эти технологии помогли в разработке проекта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а в настоящее время реализуется проект создания Национального космического центра. Кроме того, с помощью BIM были спроектированы станции «Терехово» и «Кунцевская» строящейся Большой кольцевой линии московского метро.

«Центр компетенций BIM инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» сегодня ведет работу над запуском пилотного проекта метростроения на основе новой методологии информационного моделирования (BIM). Эта разработка, использующая лучшие мировые практики, позволит ускорить процесс создания новых станций и электродепо. Сейчас в рамках выполнения пилотного проекта специалисты активно развивают необходимую базу компонентов, из которых будет состоять информационная модель, и автоматизируют рабочие процессы», – сказал Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сотрудники холдинга рассказали о своих подходах к созданию методологии и показали фрагменты пилотного проекта участникам конференции Going Digital 2021 в Москве. Еще разработки были недавно представлены на примере проектирования и строительства транспортных объектов в рамках форума «100+ TechnoBuild 2021» в Екатеринбурге.

«Специалисты «Мосинжпроекта» в области информационного моделирования обладают большим авторитетом в профессиональной среде. Сейчас завершается прием сотрудников в наш центр компетенций BIM. «Цифровое» подразделение практически полностью укомплектовано и готово к использованию передовых технологий на всех этапах осуществления проектов», – сказал он.

«Мосинжпроект» является оператором ключевых градостроительных программ Москвы. Это управляющая компания по строительству ряда знаковых объектов столицы. Впервые компания применила технологии информационного моделирования при реконструкции стадиона «Лужники».

Планы по строительству метро до 2027 года>>