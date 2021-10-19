РИАМО - 19 окт. Безопасность мессенджеров — один из главных критериев, который ценится пользователями. Специалисты рассказали, какой из них сейчас является самым защищенным.

Часто для защиты переписки используется сквозное шифрование: сообщение шифруется на девайсе адресанта и расшифровывается на гаджете адресата. Сотрудники мессенджера не видят информацию, как и посторонние лица.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, почти все мессенджеры говорят об использовании этого способа приватности сообщений. Однако так ли это на самом деле — неизвестно.

«Практически никто не публикует исходный код, и даже в случае Signal, который имеет репозиторий на GitHub, мы не можем быть до конца уверены, что приложения собираются именно из него без изменений и бекдоров», — сказал он.

Пользователям при выборе мессенджера рекомендуют также учитывать другие особенности приложения, пишет во вторник газета «Известия».

«Нужно обращать внимание на наличие следующих технологий: возможность анонимной регистрации без выгрузок адресной книги телефона, возможность каким-либо способом проверить подлинность собеседника (сверка ключей), отношение мессенджера к данным, которые он оставляет на устройстве пользователя (есть ли фактическое удаление того, что пользователь удалил в интерфейсе), открыты ли спецификации и исходные коды мессенджера всему миру», — сказал замглавы департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк.