РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части и использовании световозвращающих элементов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На пешеходном переходе городского округа Подольск, расположенном вблизи школы и детского сада, сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительской общественностью провели мероприятие по контролю передвижения юных участников дорожного движения и мониторингу наличия световозвращающих элементов на их одежде.

Автоинспекторы и активисты движения «Родительский патруль» напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части и использовании световозвращающих элементов. Также организаторы мероприятия провели беседы с юными пешеходами о важности концентрации внимания во время участия в дорожном движении и разъяснили, почему наушники, гаджеты и капюшоны могут стать причинами ДТП.