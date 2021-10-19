РИАМО - 19 окт. Россияне выбирают аренду коттеджей и лыжные курорты на новогодние праздники, сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Также растет интерес к санаторно-курортному отдыху.

«Относительно новогодних продаж фиксируем тренд на обособленность. Все средства размещения в коттеджах, индивидуальное размещение — практически все раскуплено», - сказал Уманский.

Он отметил, что в связи с недоступностью зарубежных горнолыжных направлений российские горнолыжные курорты очень востребованы.

«Это и Сочи, и Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье - все они на пике спроса», - заключил Уманский.