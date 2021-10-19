РИАМО - 19 окт. Россияне выбирают аренду коттеджей и лыжные курорты на новогодние праздники, сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Также растет интерес к санаторно-курортному отдыху.
«Относительно новогодних продаж фиксируем тренд на обособленность. Все средства размещения в коттеджах, индивидуальное размещение — практически все раскуплено», - сказал Уманский.
Он отметил, что в связи с недоступностью зарубежных горнолыжных направлений российские горнолыжные курорты очень востребованы.
«Это и Сочи, и Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье - все они на пике спроса», - заключил Уманский.
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