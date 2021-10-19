РИАМО - 19 окт. В конкурсе «Надежный партнер — экология» принимают участие политика инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда и охраны окружающей среды и проект внедрения энергогенерирующих напольных покрытий в московском метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Компания выступает оператором ключевых градостроительных программ Москвы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, экология и устойчивое развитие — ключевые приоритеты «Мосинжпроекта», которые отражены в новой политике компании в области качества, охраны труда и окружающей среды.

«В холдинге разработаны обучающие программы, направленные на повышение знаний об экологии», — сказал Кравцов.

Он отметил, что локальные нормативные акты холдинга в области охраны окружающей среды обеспечивают исполнение расширенных экологических требований сотрудниками компании, дочерними и зависимыми обществами, а также подрядными и субподрядными организациями.

В свою очередь, замгендиректора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский добавил, что на конкурс также выдвинут проект внедрения энергогенерирующей плитки, которая способна преобразовывать в электрическую энергию кинетическую энергию шагов пассажиров московского метро.

«Плитка сделана из гибкого материала, когда пассажир на нее наступает, она прогибается на 5-6 миллиметров, а когда усилие прекращается, возникает электричество. Шаги сотен тысяч пассажиров московского метро способны обеспечить электричеством турникеты и билетные автоматы, информационные вывески и указатели», — пояснил Доровский.

Он также отметил, что проект был представлен в рамках X Московского урбанистического форума.

При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 млн человек в год, при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до 6 МВатт чистой энергии в сутки.

Всероссийский экологический конкурс «Надежный партнер — экология» проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Финальный этап конкурса, в котором соревнуются 274 проекта в 26 номинациях, состоится 11 ноября 2021 года.