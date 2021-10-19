РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 998 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 2 995 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 486 007 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 364 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 416 989 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.

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