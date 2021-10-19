РИАМО - 19 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2955 случаев коронавируса, наибольшее количество случаев Covid-19 зафиксировали в Одинцовском округе (430), Химках (239), Мытищах (151), Сергиево-Посадском округе (145) и Раменском округе (140), сообщает региональный оперштаб по ситуации с инфекцией.

113 случаев выявили в Подольске, 112 – в Балашихе, 109 – в Люберцах, по 99 – в Орехово-Зуевском округе и Домодедове, 98 – в Королеве, 90 – в Чехове, 89 – в Клину, 69 – в Истре, 63 – в Воскресенске, по 61 – в Коломне и Солнечногорске, 60 – в Кашире, 56 – в Дмитровском округе, 49 – в Долгопрудном, по 48 – в Шатуре и Фрязине, 44 – в Жуковском, 38 – в Красногорске.

Также 37 новых случаев заболевания подтвердили в Павловском Посаде, 35 – в Серпухове, 31 – в Лобне, 27 – в Лыткарине, по 26 – в Дубне и Ступине, 22 – в Бронницах, по 20 – в Рошале и Электростали, 19 – в Щелкове, по 15 – в Наро-Фоминском и Талдомском округах, по 14 – в Зарайске, Краснознаменске, Луховицах и Электрогорске, по 13 – в округе Пушкинский и Богородском округе, по 12 – в Ленинском округе и Котельниках.

11 новых случаев Covid-19 выявили в Шаховской, 9 – в Егорьевске, 6 – в Серебряных Прудах, 3 – в Волоколамском округе, по 2 – в Можайском округе, Рузском округе, Дзержинском, Ивантеевке и Лотошине, по 1 – в Лосино-Петровском, Красноармейске, Власихе, Реутове, Озерах и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания за прошедшие сутки не зафиксировали в Звездном городке, Молодежном, Протвине и Пущине.

С начала пандемии Covid-19 в Московской области выявлено 486 007 случаев заболевания, скончались 8364 Covid-пациента, выздоровели и выписались 416 989 человек.

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