РИАМО - 19 окт. Летний туристический сезон запомнился российским туристам природными катастрофами, ростом цен и доступностью авиаперевозок, сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

В связи с временным закрытием Турции российские туристы выбирали Черноморское побережье России.

«Чем запомнился этот сезон? Он был полноценным, запомнился количеством и масштабом природных катастроф, которые свалились на головы нашим туристам, запомнился беспрецедентным ростом цен, в первую очередь в сегменте премиального обслуживания», - сказал Уманский.

Он отметил, что эконом-сегмент (стоимость номера до 2 тысяч рублей) либо не дорожал, либо подрос до 10%, средний сегмент (от 3 до 10 тысяч рублей) в среднем подорожал от 10 до 25%, высокий сегмент (от 10 до 15 тысяч рублей за номер) подорожал от 15 до 30%, премиальный сегмент вырос на 25-87%. Крым подорожал на 3% больше, чем Краснодарский край, средняя стоимость отдыха в Крыму, относительно 2019 года, выросла на 23%, а в Краснодарском крае - на 20%.

«При этом другим отличием стало снижение цен на авиаперевозки. Такого не было и, скорее всего, не будет впоследствии», - уточнил Уманский.

Он отметил, что стоимость перевозки в Краснодарский край, относительно 2019 года, сократилась на 22%, стоимость перевозки в Крым - на 23%.

«По итогам 9 месяцев Краснодарский край принял 14,6 миллиона туристов, Крым - 8,3 миллиона туристов. Сравнивая эти показатели с 2019 годом, мы обратили внимание, что Краснодарский край потерял в количестве. В 2019 году он принимал 15,3 миллиона, а Крым вырос, там в 2019 году приняли 6,6 миллиона», - заключил Уманский.