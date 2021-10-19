РИАМО - 19 окт. За последние 6 дней в Москве выпало 28,8 мм осадков, что составляет 48% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

До 13 октября в мегаполисе господствовала сухая погода, осадков не было. Затем на смену антициклона пришли циклонические вихри, начались дожди.

«Октябрьская копилка осадков начала быстро заполняться. За 6 дней выпало уже 28,8 мм осадков, а норма в октябре составляет 59 мм», - говорится в сообщении,

Самыми ненастными стали сутки 15 октября, когда дождь шел практически без перерыва. Тогда выпало 15,4 мм осадков.

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