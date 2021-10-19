РИАМО - 19 окт. Заканчивается ремонт крыши и фасада дома 1927 года постройки в 1-м Басманном переулке в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Все работы собираются завершить к концу этого месяца.

Фасад и крышу здания обновляют в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Исторический облик постройки сохранится. Главный и боковые фасады оштукатурят и окрасят в светло-желтый цвет. Кирпичные стены внутренних фасадов штукатурить не будут.

6-этажный дом находится в Красносельском районе города. Его создавали по индивидуальному проекту, поэтому он имеет сложную геометрическую форму.

Главный фасад украшен ризалитами, которые венчают балконы. По периметру здания расположен карниз.