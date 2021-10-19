РИАМО - 19 окт. В Подмосковье необходимо развивать не только производство сельскохозяйственной продукции, но и отрасль ее переработки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Продовольственная безопасность и цены на продукты питания - тема в этом году особо актуальная, не только в нашей стране, но и во всем мире. <…> Во все времена и века сельское хозяйство Московской области играло заметную роль. Почему? Потому что использовались самые передовые, инновационные технологии», - сказал Воробьев. ​

Он добавил, что важно поддерживать не только посев культур, но и их дальнейшую переработку. Эта отрасль даст региону дополнительные рабочие места.

Ранее глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский сообщил, что в Подмосковье производят каждую пятую свеклу, морковь и кочан капусты, а также каждый десятый килограмм ягод и огурцов в России.