РИАМО - 19 окт. Россияне не спешат с выбором мест для отдыха в межсезонье и новогодние праздники, так как боятся дополнительных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Люди застыли в ожидании каких-либо ограничительных мер. Это сильно беспокоит. В межсезонье присутствует некоторая напряженность, и глубина продаж не превышает 1-2 недели. Туристы не готовы рисковать», - сказал Уманский.

Он отметил, что объемы продаж во внутреннем туризме сократятся из-за открытия Египта.

«Мы ожидаем естественное снижение числа поездок (по России - ред.) в этом году из-за запуска чартерных поездок в Египет», - уточнил Уманский.

По его словам, среди позитивных трендов - рост интереса к санаторно-курортному отдыху.

Путешествия без ограничений: в каких странах принимают привитых «Спутником V» россиян>>