РИАМО - 19 окт. Если граффити на улице Большая Якиманка с именами пропавших детей не согласуют со столичными властями до 25 октября, работу закрасят, сообщает агентство новостей «Москва».

В мае этого года граффити создал художник Покрас Лампас, помощником выступил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В жилищной инспекции по Центральному округу Москвы уточнили, что изначально сделать это нужно было до 25 сентября, но срок исполнения предписания продлили.

Документы, подтверждающие законность рисунка, надо представить в адрес жилищной инспекции по ЦАО.

Как законно нанести граффити на фасад дома в Москве>>