РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско предложили депутатам городского округа Люберцы чаще проводить выездные встречи с жителями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в администрации Люберец прошло заседание местной фракции «Единой России».

«Нужно «очеловечить» проблемы в городском округе. Необходимо проводить больше выездных встреч с жителями на местах», - сказала Антонова.

По ее словам, это поможет заслужить уважение жителей. Они будут видеть, кто стоит за реальными делами.

Дениско поддержал ее. Он тоже выразил мнение, что нужно брать наказы жителей и исполнять их.

В конце заседания Антонова, Дениско и Игорь Коханый вручили награды депутатам и благодарственные письма Мособлдумы.