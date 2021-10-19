РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 окт. В школе №10 подмосковного Королева торжественно открыли выставку школьного музея «Наше счастливое детство» в честь 60-летия учебного учреждения, сообщает городской комитет образования.

На открытии экспозиции присутствовали председатель комитета образования Ирина Ваврик, директор школы Ирина Васильева, руководитель школьного музея, профессор Дмитрий Васильев, ученики школы.

Открытие выставки сопровождалось театральными сценками и музыкальными произведениями. На главном стенде зрителям были представлены уникальные экспонаты, тщательно отобранные из личных коллекций. Каждый предмет в композиции выставки рассказывает об истории массового детского движения в СССР – это и пионерское знамя, и вымпел вожатого, и пионерские значки, и газета «Пионерская правда» 1930-х годов. Завершает экспозицию фотовыставка, посвященная современному детскому движению в Королеве.

Школьная выставка будет работать до 2022 года, который станет для пионерского движения столетним юбилеем.