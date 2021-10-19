РИАМО - 19 окт. Эволюция коронавируса привела к тому, что все чаще стали встречаться случаи заболевания среди детей, чтобы уберечь их здоровье, необходимо использовать детскую вакцину от Covid-19, сообщил журналистам академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Сейчас завершатся испытания (вакцины от коронавируса - ред.) и нам надо привить детей. Коронавирус начал со взрослого населения, старшего поколения, но он постепенно заходит на поколение от 18 до 60 лет и на детей. Это эволюция идет», - рассказал Онищенко.

По его словам, раньше в большинстве случаев дети переносили Covid-19 бессимптомно. В настоящее время случаи заболеваний среди детей проявляются все чаще.

«Давайте мы сейчас привьем (детей - ред.) от гриппа. А затем через месяц начнем прививать от (коронавируса - ред.). Если, конечно, Минздрав даст все разрешительные документы. <…> (Вакцина - ред.) должна пройти все этапы клинических испытаний. Потому что доклинику этот препарат уже прошел», - отметил Онищенко.

Прививки от коронавирусной инфекции в нашей стране начали ставить в январе 2021 года. В настоящий момент процедура проводится только совершеннолетним. Вакцинация детей и подростков с 12 до 18 лет от коронавируса пока не начата.

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