РИАМО - 19 окт. Ремонт школы в поселке Биокомбината планируется завершить в декабре 2021 года, сообщил глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин.

«По школе в (поселке – ред.) Биокомбината у нас произошел прирост стоимости, в ходе проектирования выявились новые работы. <…> Вопрос с софинансированием полностью решен. Сейчас у подрядчика есть проект, прошедший экспертизу, рабочие, стройматериалы имеются в полном объеме. До конца года в оставшемся крыле школы ремонт будет завершен», - сказал Иван Курданин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в настоящее время завершается ремонт перехода в пищеблок. Все работы планируется завершить 15 декабря 2021 года.

Проектно-изыскательные работы и ремонт осуществляются в рамках национального проекта «Образование».