РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске на одноименной ж/д станции электропоезд насмерть сбил неизвестного мужчину, сообщает администрация округа.

Трагедия произошла 17 октября в 10:55 в микрорайоне Центральный вблизи платформы железнодорожной станции Подольск. Проходящий электропоезд «ст. Львовская – ст. Москва-Курская» смертельно травмировал неизвестного мужчину 35-40 лет. Пострадавший не соблюдал требования безопасности и переходил через железнодорожные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда. В результате инцидента мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Власти округа напомнили, что основной причиной травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение гражданами правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В том числе, нахождение на железнодорожных путях и переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. Нередки случаи, когда жители округа идут по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что не дает им своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.

Администрация городского округа напомнила, что при переходе железнодорожных путей необходимо выключить звук в наушниках; переходить через пути только по мосту или специальным настилам; не заскакивать в вагон отходящего поезда; не ходить по железнодорожным путям; не переходить железнодорожные пути в необорудованных местах; не переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом, если расстояние до него менее 400 метров, поезд не может остановиться сразу. Дети могут находиться на платформе только в сопровождении взрослых.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах. При этом пользоваться пешеходными мостками, тоннелями, оборудованными переходами, а там где их нет — настилами в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом железнодорожных путей по пешеходному переходу необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжать движение.