РИАМО - 19 окт. Власти Подмосковья в следующем году реализуют проект единой системы управления светофорами на дорогах, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.
Она добавила, что каждый светофор будет оборудован кнопкой для пешеходов и звуковым сигналом для слабовидящих, а еще камерами видеонаблюдения.
Кротова отметила, что в регионе будет создана единая система управления светофорами, что поможет снизить количество ДТП.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на подмосковных дорогах появятся выделенные полосы для общественного транспорта.
Голосование по этому вопросу проведут на портале «Добродел» с 15 ноября по 15 декабря. Решение по организации выделенных полос будут принимать совместно с жителями.
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