РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. За прошедшую неделю в городском округе Мытищи проверили ход сезонной уборки на 32 объектах, было выявлено 28 нарушений, все они устранены, сообщается на сайте администрации горокруга.

По итогам работы устранено 6 нарушений в содержании детских игровых площадок. Приведено в порядок 8 фасадов нежилых зданий и сооружений, ликвидировано 12 самовольно размещенных информационных вывесок и «рекламного мусора».

Кроме того, восстановлено 5 линий внутридворового освещения. В категории «Уборка газона» устранено 12 нарушений. В категории земляные работы устранено 8 нарушений.