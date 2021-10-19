РИАМО - 19 окт. Врачи вылечили еще 1790 человек с подтвержденным коронавирусом в Подмосковье. С начала пандемии число выздоровевших составило 416 989, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в области выявили 2 955 новых случаев заражения, 7 человек стали жертвами инфекции.

С начала пандемии в регионе выявили 486 007 зараженных коронавирусом. Жертвами инфекции стали 8 364 человека.

В области наблюдаются рекордный рост выявления инфицированных. Разворачиваются дополнительные койки. Врачи напоминают о необходимости сделать прививки от коронавируса.

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