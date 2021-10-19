РИАМО - 19 окт. В Серпухове решают проблему с пылью от завода по производству керамзита, в настоящее время проводится поливка территории и готовится к установке специальный фильтр, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Ранее жители Серпухова пожаловались на выбросы с завода по производству керамзита.

«Предприятие старое. <…> До октября этого года практически жалоб на него не поступало. Провели с коллегами из Росприроднадзора и прокуратуры совместное выездное совещание. Основная проблема – пыль», - сказал Андрей Разин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в настоящее время проводится регулярный полив территории комбината для того, чтобы исключить пылеобразование. До 1 ноября придет первый фильтр, он будет установлен для снижения негативного воздействия.

Андрей Воробьев в свою очередь отметил важность сохранения экологии.

«Серпухов, как и все города Подмосковья, должен быть зеленым. <…> Экология в Серпухове должна быть безупречная», — подчеркнул губернатор.

Он поручил руководству предприятия подготовить план по модернизации.

«Все, что безнадежно устарело, должно быть заменено. Мы не имеем права беспокоить жителей по теме экологии», — заключил Воробьев.