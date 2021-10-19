РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В подмосковных Люберцах депутатов партии «Единая Россия» призвали усилить работу на платформе «Избиратель-депутат» и делать не менее 30 публикаций в месяц. Об этом сообщил руководитель партийной фракции в совете депутатов муниципалитета Александр Шлапак.

Во вторник в администрации Люберец прошло заседание местной фракции «Единой России».

«Мы с вами ранее приняли решение о том, что будем делать не менее 30 публикаций ежемесячно на платформе «Избиратель-депутат». Но многие коллеги этого не делают», - сказал Шлапак.

Он добавил, что необходимо усилить работу в этом направлении. Также необходимо увеличить количество встреч с жителями.