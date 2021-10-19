РИАМО - 19 окт. Днем и вечером 19 октября в Подмосковье ожидается выпадение снега, а ночью понижение температуры воздуха до -2 градусов - все эти условия благоприятны для образования гололеда, в связи с этим дорожные службы региона переводятся на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Организовано дежурство более 480 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что дорожные службы уделяют особое внимание опасным участкам дорог, на которых возможно образование гололедицы - это мосты, путепроводы и съезды. При необходимости техника будет выведена на обработку дорог противогололедными материалами.

Протяженность дорожной сети Подмосковья превышает 40 тыс. км автодорог. Для бесперебойного и безопасного содержания в зимний сезон будет задействовано 4 тыс. единиц техники и 1,4 млн тонн противогололедных материалов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность на дороге.