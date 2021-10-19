РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. С начала года по предписаниям Госадмтехнадзора в городском округе Мытищи устранили 22 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс по адресам: ул. Фрунзе. ул. Силикатная, ул. Комарова.

Госадмтехнадзором Московской области проводится плановое целевое мероприятие «Теплотрасса» – наблюдение за соблюдением норм и правил содержания тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

В ходе надзора проверяется содержание наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.