РИАМО - 19 окт. В Подмосковье необходимо проработать возможность поддержки аграриев при создании систем мелиорации сельхозземель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Воскресенский отметил, что в среднем в Подмосковье вводится 1 тыс. га новых систем мелиорации в год.
Он попросил губернатора дать поручение о проработке возможности субсидирования проектной деятельности для создания систем мелиорации.
Самая крупная мелиоративная система в Подмосковье – это осушительно-оросительная система Яхромской поймы в Дмитровском округе. Она расположена на площади 10 тыс. га. Это крупаня база по производству овощей для Московского региона.
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