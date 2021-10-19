РИАМО - 19 окт. В Подмосковье необходимо проработать возможность поддержки аграриев при создании систем мелиорации сельхозземель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Воскресенский отметил, что в среднем в Подмосковье вводится 1 тыс. га новых систем мелиорации в год.

«Мы разговаривали с аграриями и спрашивали их, что останавливает вводить больше систем мелиорации. Основная проблема в том, что, перед тем как построить систему мелиорации, необходимо сделать проект. Проект стоит порядка 10% от стоимости самой системы мелиорации. За этот проект аграрии платят свои деньги в отличие от систем мелиорации, на которые мы даем вместе с федералами деньги», - сказал Воскресенский.

Он попросил губернатора дать поручение о проработке возможности субсидирования проектной деятельности для создания систем мелиорации.​

Самая крупная мелиоративная система в Подмосковье – это осушительно-оросительная система Яхромской поймы в Дмитровском округе. Она расположена на площади 10 тыс. га. Это крупаня база по производству овощей для Московского региона.