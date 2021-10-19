РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Жителей подмосковного Подольска просят сообщать о наркопритонах сотрудникам полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, консультациям и оказанию квалифицированной помощи по вопросах лечения, реабилитации наркозависимых в период с 18 по 29 октября на территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск проходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Горожан просят при наличии какой-либо информации о хранении и сбыте наркотических средств, а также психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщать по телефонам: 8(496)763-02-63 (Дежурная часть УМВД России по г.о. Подольск) или 8(495)692-70-66 («Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области).