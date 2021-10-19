РИАМО - 19 окт. С 15 ноября по 15 декабря на портале «Добродел» проведут голосование по поводу оборудования выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«Участие в голосовании примут жители районов, где у автомобилистов будут забираться полосы под выделенку. Проведем эксперимент, мы не будем сразу делать разметку, сначала установим блоки на 1 неделю. Выделим полосу под автобусы и посмотрим, не привело ли это к ухудшению ситуации», — сказала Кротова на совещании губернатора Московской области с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что решения будут приниматься совместно с жителями. ​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на дорогах Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Он отметил, что данную программу будут реализовывать аккуратно.