РИАМО - 19 окт. Большой современный госпиталь начнут возводить в подмосковной Истре в 2021 году, он должен быть построен в 2022 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что работы по строительству нового медучреждения начнутся в Истре в октябре.

«Мы должны построить (его - ред.) до начала следующего лета вместе с министерством обороны», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также в Московской области практически завершено дооснащение оборудованием медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение» в текущем году. Новое оборудование поставляется в областные сосудистые центры, поликлиники и иные медучреждения Подмосковья.