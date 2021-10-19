РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Мытищинские врачи спасли женщину с инсультом, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Региональный сосудистый центр Мытищинской больницы поступила 38-летняя женщина с нарушением движения левых конечностей и речи. В результате проведенной ангиографии у пациентки выявили тромб в средней мозговой артерии.

«Пациентку немедленно подали в рентген-операционную, где выполнили тромбэкстракцию, то есть удалили тромб через небольшой прокол в руке», - сказал заведующий региональным сосудистым центром Антон Аналеев.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана. Впереди ее ожидает профилактическое лечение для предотвращения подобных ситуаций.