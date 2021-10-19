РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 окт. Мужчина погиб в ходе пьяной ссоры в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

18 октября ночью в подъезде дома на улице Гражданской был обнаружен труп мужчины. У погибшего на теле и голове были гематомы.

Полицейские в этот же день установили и задержали подозреваемого в убийстве. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры.

Подозреваемый задержан, следственным отделом возбуждено уголовное дело.