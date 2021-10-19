РИАМО (РЕУТОВ) - 19 окт. Ход выполнения ремонта подстанции скорой помощи в подмосковном Реутове проинспектировал глава города Станислав Каторов, сообщает пресс-служба главы городского округа округа.

«Второй этаж здания подстанции скорой медицинской помощи на территории Центральной городской клинической больницы полностью отремонтировали. Приступаем к ремонту первого этажа вместе с гаражом», - сказал Каторов.

Он уточнил, что разместившаяся в промышленной зоне муниципалитета компания «Мебеталь» изготовит мебель для скорой.

«Коллеги сделают это бесплатно в рамках благотворительной акции, за что им большое спасибо. Подстанция скорой помощи — важный для городского округа объект, которому давно требовался ремонт, сейчас он выполнен. Также мы запросим в областном Минздраве еще две спецмашины. Таким образом 4 будут курсировать в южной части Реутова, а шесть останется на северной — это оптимально будет закрывать потребности города», - отметил Каторов.

При этом градоначаьник обратил особое внимание на то, что наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Реутовская подстанция скорой помощи принимает порядка 130 вызовов в сутки. Глава города напомнил жителям о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и призвал всех вакцинироваться.

Весной 2021 года автопарк станции скорой медицинской помощи в Реутове был полностью обновлен, в ее гараж завезли пять новых машин.

«При поддержке губернатора вместе с Минздравом Подмосковья мы полностью обновили автопарк Реутовской станции скорой медицинской помощи. Три машины были получены в начале 2021 года, еще две пришли в апреле. На сегодняшний день в ее гараже – пять новых микроавтобусов Ford. Таким образом наши медики могут претендовать на полное соответствие высоким стандартам качества медицинского обслуживания, заложенным в национальный проект президента РФ «Здравоохранение», – подытожил Каторов.

Реконструкция подстанции скорой медицинской помощи, которую завершат к середине декабря 2021 года, проводится в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».