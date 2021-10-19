РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Пробка протяженностью более 9 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от ТЦ «Рига Лэнд» до МКАД. Этот участок дороги протяженностью более 9 километров обозначен на карте красным. Далее на отрезке порядка 1,3 км скорость потока снижена. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

Также 6-балльная пробка зафиксирована на Волоколамском шоссе от заправки Shell до МКАД. Стоит съезд на внешнюю сторону кольца. По внутренней движение свободно.

Тем, кто едет по Волоколамскому шоссе дальше в сторону центра, придется постоять до моста через Москву-реку, здесь идет ремонт дороги.

Локальные заторы наблюдаются также на Волоколамском шоссе в черте Красногорска в обоих направлениях и в районе станции МЦД-2 Нахабино в сторону Москвы, на Пятницком и Путилковском шоссе.