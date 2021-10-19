РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Пробка длиной почти 4 км образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:45 во вторник в районе городского округа на Носовихинском шоссе образовалась пробка длиной 3,87 км. Движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.

Затор также образовался на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы от микрорайона Южный до улицы Советской, а также на Щелковском шоссе от улицы Лукино до Звездной улицы.

Постоять придется в Балашихе и на улицах Школьной, Полевой, Карьерной, Проточной, Центральной и Керамической.