РИАМО - 19 окт. Росстат опубликовал на сайте госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы для расчета бедности, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Новые подходы для расчета бедности будут ориентированы на пожилых граждан, а также на многодетные семьи.

Сумма контракта составляет 3,52 млн рублей. Работу должны завершить к середине декабря. Заявки принимались до 18 октября.

Предполагается, что наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени — по крайней мере более одного года. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.