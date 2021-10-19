РИАМО - 19 окт. Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) признала целесообразным изменение правил землепользования и застройки города в отношении территории вблизи поселка Рогово в Троицком округе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас на рассматриваемой территории площадью 7,76 га расположены производственные корпуса и другие объекты завода ЗАО «Регент НМ».

Решение ГЗК позволит построить на участке новые корпуса и склады производства нетканых материалов. Суммарная поэтажная площадь всех объектов составит 69 840 кв. м.