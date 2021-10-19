РИАМО - 19 окт. Представителей гостиничной и туристической индустрии пригласили принять участие в конкурсе на премию правительства столицы «Путеводная звезда». Заявки будут приниматься до 13:00 2 ноября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Претендовать на премию могут ИП, юридические и физлица, работающие в столице. Подать заявку можно на сайте конкурса.

«Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые», – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди номинаций-премьер «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и др.

Предусмотрены и 2 спецприза – лучшему тревел-блогеру и компании, которая внесла существенный вклад в развития детского туризма.

Лучших выберут по результатам оценок экспертов, на основании рейтингов систем бронирования, отзывов потребителей и по итогам голосования на портале «Активный гражданин». Лауреатов объявят в декабре.

Заявки будут отсматривать с 3 по 9 ноября по нескольким критериям. На их основании сформируют лист из 5 кандидатов в каждой номинации. Их и выставят на онлайн-голосование, которое пройдет на сайте «Активного гражданина» в несколько этапов.

Премию «Путеводная звезда» власти Москвы учредили в 1999 году.